Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 5 kişiye yasal işlem yapılırken 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.