Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 5 kişiye yasal işlem yapılırken 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Nevşehir’de FETÖ’dan 1 kişi tutuklandı
11.02.2019 - 11:45 | Son Güncelleme: 11.02.2019 - 11:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamın 5 kişiye yasal işlem yapılırken 1 kişi ise tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nevşehir,FETÖ,PDY,
603871 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/603871.aspx
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