Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY, ülke genelinde yapılacak grevler nedeniyle hava sahasını kapatan Belçika’ya bugün yapılacak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. THY’nin bu gün Belçika’ya yapacağı seferleri iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımızın dikkatine; Belçika’da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerimiz iptal edilmiştir” paylaşımını yaptı.

THY’den yapılan açıklamaya göre TK 1945-46 SAW-Brüksel-SAW, TK1937-38 İST-Brüksel-İST, TK1939-40 İST-Brüksel-İST, TK1941-42 İST-Brüksel-İST sayılı seferler iptal edildi.