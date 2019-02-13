THY, ülke genelinde yapılacak grevler nedeniyle hava sahasını kapatan Belçika’ya bugün yapılacak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. THY’nin bu gün Belçika’ya yapacağı seferleri iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımızın dikkatine; Belçika’da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerimiz iptal edilmiştir” paylaşımını yaptı.
THY’den yapılan açıklamaya göre TK 1945-46 SAW-Brüksel-SAW, TK1937-38 İST-Brüksel-İST, TK1939-40 İST-Brüksel-İST, TK1941-42 İST-Brüksel-İST sayılı seferler iptal edildi.
THY’nin Belçika seferlerine grev engeli
13.02.2019 - 09:29 | Son Güncelleme: 13.02.2019 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları (THY), ülke genelinde yapılacak grevler nedeniyle hava sahasını kapatan Belçika’ya bugün yapılacak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.
THY, ülke genelinde yapılacak grevler nedeniyle hava sahasını kapatan Belçika’ya bugün yapılacak seferlerini karşılıklı olarak iptal etti. THY’nin bu gün Belçika’ya yapacağı seferleri iptal ettiğini sosyal medya hesabından duyuran THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Değerli yolcularımızın dikkatine; Belçika’da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerimiz iptal edilmiştir” paylaşımını yaptı.
Etiketler : Türk Hava Yolları,Belçika seferleri,
604367 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/604367.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER