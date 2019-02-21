Oktay, ''Kahraman ecdadımızın torunları olarak İHA'larımızla, SİHA'larımızla, tanklarımızla, toplarımızla, en önemlisi sarsılmaz imanımızla, terör örgütlerini ve onların arkalarındaki şer odaklarını çökertmek için inançla ve inatla mücadele ediyoruz. Yurt içinde veya dışında, bize tehdit nereden gelirse teröristleri bulundukları yerde inlerinde 'vuracağız' dedik. Vurduk mu, vurduk'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'Tepelerine balyoz gibi iniyoruz'
21.02.2019 - 13:01 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 13:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İster PKK, ister FETÖ, ister bilmem ne? Bize tehdit oluşturmaya çalışan teröristlerin tepelerine balyoz gibi iniyoruz, inmeye devam edeceğiz" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Yardımcısı,Fuat Oktay,
606117 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/606117.aspx
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