Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü, kısa süre önce Pazaryeri Mahallesindeki havai hatlar yer altına aldı. Yapılan çalışmalar kapsamında enerji gücünün artırılması için 2722 Sokakta bir beton köşk kurularak içerisine bin KVA gücünde trafo yerleştirildi. Mahalle sakinlerini rahatlatan trafo, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saat 20:30 sıralarında beton köşkün bulunduğu yere gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanıcı madde dökerek burayı ateşe verdiler. Çıkan yangın nedeniyle Dicle Elektrik ekipleri ve itfaiye olay yerine intikal etti ve yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak mahalledeki 300 aboneyi besleyen trafo ve kabini kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü ekipleri, yanan trafo ve kabinini yenilediler. Ardından mahalleye yeniden elektrik enerjisi verildi.

AYNI MAHALLEDE PANOLAR YAKILMIŞTI

Dicle elektrik yetkilileri, vatandaşların kesintisiz ve kaliteli enerji alabilmesi için büyük emekler harcanarak yapılan yatırıma dönük bu saldırının kabul edilemeyeceğini belirterek, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Trafo ve kabininin onarılarak mahalleye yeniden elektrik verildiğini de kaydeden yetkililer, bu tür saldırıların halkı mağdur etme dışında kimseye fayda sağlamayacağını kaydetti. Aynı mahallede daha önce de kaçak elektrik kullanımını önleyecek olan Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panoları (ASOP) kimliği belirsiz kişilerce yakılmıştı.