Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan millî projelere göz diken FETÖ’nün, aralarında ASELSAN’ın da bulunduğu savunma sanayindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün fişlemeleri kurum içerisinde bulunan kripto elemanlarına yaptırdığı belirlendi. Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün ASELSAN’daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yazılım mühendisi olarak çalışan Abdi U.’nun ankesörlü hatlardan mahrem imam firari Ekrem Oğuz Ülker tarafından 27 kez arandığı tespit edildi. Şüpheli Abdi U. ifadesinde, FETÖ ile bağlantısını kabul etti. ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2005 yılında okulda yaptığı bir proje vasıtasıyla ASELSAN’da çalışmaya başladığını söyleyen Abdi U., örgütle dershaneye gittiği sırada tanıştığını anlattı. Abdi U., “Fetullah Gülen’in videoları izlenirdi. 17/25 Aralık 2013 tarihinden yapılan toplantılarda sohbet havasında hükümet aleyhtarı siyasi konuşmalara birçok kez şahit oldum” dedi.

İddianamede yer alan bir şüpheli beyanında, örgütün ASELSAN içerisinde nasıl fişleme yaptığı da deşifre edildi. Şüpheli Furkan T., Savunma Sanayisi’nde çalışan Kerim kod adlı mahrem imamın örgütsel toplantılarda ASELSAN’da çalışanlar hakkında, örgüte ait bakış açıları ve yaşantıları ile ilgili bilgi istediğini anlattı.