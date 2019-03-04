Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Terör örgütü PKK’nın çukur eylemlerinden en çok etkilenin yer Diyarbakır’ın tarihî Sur ilçesi oldu. İki ateş arasında kalan 20 bine yakın kişi, evlerini bırakıp göç etti. Kimi ilçeyi terk etti kimi Diyarbakır’ı. PKK’nın bomba ile tuzakladığı evler, yerle bir oldu. Kasım 2015’ten bu yana Sur’un 6 mahallesine girmek yasak.

Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş Mahallelerinde tek bir insan yaşamıyor. Ama girişinde polis kulübelerinin bulunduğu bu ıssız mahalleler için şu günlerde yoğun bir koşturmaca var. Yasaklı altı mahalle 31 Mart’ta muhtarlarını seçecek. Mahalleli, kentsel dönüşümün ardından evlerine döneceği için seçmen kayıtları da değişmedi. Bu yüzden muhtarlar, kapı kapı dolaşıp başka mahallelere göç eden seçmenini arıyor.

KIRAATHANEDE İKNA EDİYOR

Fatih Açın onlardan biri. 10 yıldır Fatihpaşa mahallesinde muhtar olan Açın, yeniden aday. “Benim işim kolay” diye söze gidiyor Muhtar Fatih Açın ve şunları söylüyor: 3 bin seçmenim var. Telefonum herkeste var, tek tek arayıp ikna ediyorum. Genellikle erkeklerin toplandıkları çay ocakları var. Burada onlarla konuşuyorum. 2019’un sonunda bu mahallelerden yasak kalkacağı konuşuluyor. O zaman hepimiz rahatlarız. Ben eskiyim biliniyorum yeni namzetlerin işi çok daha zor!

“Muhtarlık binamız kıraathaneler oldu” diyen Cemal Yılmaz Mahallesi Muhtarı Koçero Tokdemir de 10 yıldır koltuğunu koruyor. Bu seçimlerde yeniden aday olan Tokdemir şunları söylüyor: 1.822 seçmenim var. Bunlar, Diyarbakır’ın genelini yayılmış durumdalar. Kıraathaneler bu süreçte büyük fayda sağlıyor. Çünkü seçmenleri oralarda buluyoruz. Broşürlerimi ana noktalara asmaya çalışıyorum. 7’den 77’e bütün seçmeni tanıyorum. Mevcut bir yerimiz olmadığı için aksaklıklar oluyordu. Önümüzdeki günlerde bize yeni bir tahsis edilecek... Sabit bir yerimizin olması biraz daha işimizi kolaylaştıracak.