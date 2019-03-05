Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.
Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 30 asker için gözaltı kararı
05.03.2019 - 09:35 | Son Güncelleme: 05.03.2019 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ şüphelilerine yönelik düzenlenen operasyonda 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : FETÖ,PDY,Ankara,
608537 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/608537.aspx
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