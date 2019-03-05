Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta Bursa, İstanbul, Ankara, Samsun olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin şubat ayında yürüttüğü çalışmalarda, aralarında örgütün sözde sorumluları olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da bulunduğu 212 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Zanlılardan bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Operasyonlarda, 22 terör örgütü DEAŞ mensubu ise etkisiz hale getirilerek örgüte ağır darbe vuruldu.

ŞUBATTAKİ BAZI OPERASYONLAR

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ mensubunu yakaladı. Şüphelilerin, terör soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Feride Samur ile Ö.S, A.A. ve M.G. olduğu belirlendi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen yıl güvenlik güçlerine teslim olan ve Adıyaman'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakılan DEAŞ'lı terörist Demet T. (25), başka bir örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da, DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Sakarya'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 Irak uyruklu şüpheliden 6'sının tutuklanması kararlaştırıldı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriyeli 52 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ yanlısı olduklarından şüphe edilenlere yönelik operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Elazığ ve Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 39 şüpheli yakalandı.

Konya'da 2017'de 5 DEAŞ mensubunun etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından açılan davada verilen 5 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Mehmet Akif Kök, jandarmanın yol kontrolü sırasında yakalandı. Kök, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak sözde emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen Suriye uyruklu İ.T. yakalandı.

INTERPOL'UN ARADIĞI KADINLAR BURSA'DA SAKLANIYORMUŞ

Bursa'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle aranan 2 kadının da bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Bursa Bölge Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin iş birliğiyle yürüttüğü çalışmalarda, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüten bazı kişilerin Bursa'nın Mudanya ilçesine geldiği ve buradaki bir evde saklandığı belirlendi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Hollandalı L.F, Fas ve Hollanda uyruklu S.D. ile bu şüphelileri evlerinde barındırarak örgüt mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri belirlenen Irak asıllı Hollanda vatandaşı A.K. adlı kadın ve Iraklı M.O.Q. yakalandı.

Kadın şüphelilerden L.F. ile S.D'nin, İnterpol tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandığı, zanlıların üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı, zanlılara yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DEAŞ'LILARIN YARGILANMA SÜRECİ

Kırşehir'de, DEAŞ'ın Irak'taki yapılanmasında "sözde askeri emir yardımcıları" olarak görev aldıkları öne sürülen 3 sanığa "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te patlayıcı yapımında kullanılan 5 ton 100 kilogram amonyum nitrat ile çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirilmesine ilişkin davada yargılanan 4 sanık, 5 yıl ile 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis ve para cezalarına çarptırıldı.

Gaziantep'te yaklaşık 2 yıl önce 150 kilogram patlayıcıyla hazırlanmış 24 "canlı bomba bel kuşağı", 14 kilogram TNT patlayıcı ve bomba düzeneğinde kullanılan çeşitli malzemelerin ele geçirilmesine ilişkin davada yargılanan 3 sanığa, 2 yıl 1 ay ile 23 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezaları verilmesi kararlaştırıldı.

Kocaeli'de DEAŞ üyesi olduğu, 2015-2017 yıllarında Irak ve Suriye'de örgüt adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu ve DEAŞ'a yeni katılanlara eğitim verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.