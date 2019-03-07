Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin tüm girişimlerine rağmen, FETÖ’nün medya ayağında yer alan firari Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde terör örgütü propogandası yapmasına izin verildi. BM İnsan Hakları Konseyi’nin 40. oturumunun devam ettiği BM Cenevre Ofisinde, FETÖ tarafından Türkiye aleyhine yalan, iftira ve tehditlere sahne olan panel yapıldı. Türkiye’nin bütün girişimlerine rağmen, Cenevre’deki BM yerleşkesinde, İnsan Hakları Konseyinin yanı başında gerçekleştirilen panel, terör örgütleri arasındaki dayanışmayı bir kere daha gözler önüne serdi. Moderatörlüğünü PKK sempatizanı olduğu bilinen Türkiye düşmanı Eric Sottas’ın yaptığı panelin organizatörlüğünü ise “Kadın Sünnetine Karşı Küresel İttifak” (Global Alliance Against Female Genital Mutilation) adlı sözde sivil toplum kuruluşu (STK) yaptı. BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinden (EKOSOK) statü alan sözde STK’nin FETÖ’ye propaganda imkânı tanıması Türkiye’nin büyük tepkisine neden oldu.

BM ÖZEL RAPORTÖRÜ KATILMADI

Türkiye’nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimî Temsilciliğinin günlerdir yaptığı tüm girişimlere rağmen, kadın sünneti konusunda faaliyet gösteren örgüt BM’deki yasal boşluklardan faydalandı. Temsilciliğin, BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Michael Moller ve BM İnsan Hakları Konseyi Yüksek Komiseri Michelle Bachelet’e yazılı ve sözlü girişimlerine rağmen gerçekleştirilen panelde, katılımcılar arasında adına yer verilen BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Fionnuala D. Ni Aolain, panele bir gün kala katılmaktan vazgeçti. Aolain’nin panele katılmayacağını bildirmesinin ardından panikleyen Türkiye düşmanı organizatörler, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğini (ACANU) de panele alet etti. Organizatörler, ACANU’ya gönderdikleri mektupta, Türkiye Daimî Temsilciliğini hedef alarak, gazetecileri paneli takip etmeye davet etti. Bütün çabalara rağmen, panele sadece iki gazetecinin katılması ise organizatörleri hayal kırıklığına uğrattı.

PKK’LILARDAN TAM DESTEK

İsviçre’deki PKK sempatizanlarının da panelde yer alması Türkiye düşmanı iki kanlı örgütün dayanışmasını bir kere daha ortaya koydu. Twitter üzerinden sürekli Türkiye’ye yönelik iftiralarda bulunan firari FETÖ üyeleri Bozkurt ve Kenez’in konuşmalarında “Türkiye’nin FETÖ üyelerini paketlemesinden” bahsederken 15 Temmuz kanlı darbe girişimi hakkında da FETÖ’nün inkâr taktiğini sürdürmesi gözlerden kaçmadı.

İSVEÇ’TEN ÜLKEMİZİ KARALIYOR

FETÖ’nün medyadaki tetikçilerinden, Today’s Zaman’ın eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, üç senedirr İsveç’in başkenti Stockholm’de yaşıyor. İsveç merkezli sözde düşünce kuruluşu Stockholm Center for Freedom (SCF) kurucularından olan Bozkurt, düşünce kuruluşu adı altında İsveç devletinden yardımlar alırken FETÖ darbe girişimini aklamaya çalışıyor.