Beşiktaş, kiralık olarak kadrosunda bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva için satın alma opsiyonlarını kullanmama kararı aldı. Siyah-beyazlılarda iki oyuncunun sezon sonunda kulüplerine dönmesi beklenirken, yönetim yeni transferler için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları hız kazanırken, takımdan ayrılacak ilk isimler de gün yüzüne çıkmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetimin ve teknik heyetin raporu doğrultusunda, kiralık olarak kadroda bulunan iki oyuncunun satın alma opsiyonlarının kullanılmaması kararı alındığı iddia edildi.

CENGİZ ÜNDER İLE VEDALAŞILIYOR

Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre; Beşiktaş, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder’in sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu devreye sokmayacak. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 28 resmi maçta toplam 1121 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu süreçte takımına 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte Cengiz Ünder'in kulübüne geri dönmesi bekleniyor.

JOTA SILVA GERİ DÖNÜYOR

Kadroda düşünülmeyen bir diğer isim ise Portekizli hücum oyuncusu Jota Silva oldu. İngiltere’nin Nottingham Forest ekibinden kiralanan 26 yaşındaki futbolcu için belirlenen 17 milyon euroluk satın alma opsiyonunun Beşiktaş yönetimi tarafından yüksek bulunduğu ve kullanılmayacağı ifade edildi. Bu sezon 20 maçta görev alan ve sahada kaldığı 539 dakikada 4 kez fileleri havalandıran sol kanat oyuncusu, ligin bitimiyle birlikte İngiliz ekibine geri dönecek.

Siyah-beyazlı yönetimin, bu iki ayrılığın ardından oluşacak kontenjan ve bütçe boşluğunu teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimlerle doldurmak için görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

