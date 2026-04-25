Karagümrük maçının Sergen Yalçın için önemi başka: Ligde ‘dalya’ heyecanı
Beşiktaş, Süper Lig’in 31'inci haftasında 27 Nisan Pazartesi akşamı Fatih Karagümrük ile sahasında karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın için de ayrı bir önem taşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş, 27 Nisan Pazartesi günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük sınavıyla birlikte siyah-beyazlı takımın başında ligde 100'üncü maçına çıkacak.
53 yaşındaki çalıştırıcı, teknik adam olarak görev yaptığı 99 müsabakada 57 galibiyet, 18 beraberlik ve 24 mağlubiyet aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 193 defa fileleri havalandıran siyah-beyazlılar, rakiplerin 115 golüne engel olamadı.
Sergen Yalçın’ın sezon başına galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet sayıları şöyle:
2019-2020
10 galibiyet
2 beraberlik
3 mağlubiyet
2020-2021
26 galibiyet
6 beraberlik
8 mağlubiyet
2021-2022
6 galibiyet
3 beraberlik
6 mağlubiyet
2025-2026
15 galibiyet
7 beraberlik
7 mağlubiyet
5 MAÇTA KULÜBEDE OLAMADI
Yalçın, 99 karşılaşmanın 5'inde çeşitli sebeplerden dolayı kulübede yer alamadı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda Trabzonspor ve Antalyaspor mücadelelerinde koronavirüs hastalığından dolayı takımın başında olamadı. Deneyimli teknik direktör, aynı sezonda Başakşehir karşılaşmasında sarı kart cezası, 2021-2022 sezonunda da bir başka Başakşehir mücadelesinde bu defa kırmızı kart cezası nedeniyle kulübe yerine maçı tribünden takip etti. Sergen Yalçın, bu sezon da 24'üncü haftadaki Kocaelispor müsabakasında sarı kart cezası olduğu için kulübede değildi. Beşiktaş, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.
SÜPER LİG VE TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU VAR
Sergen Yalçın, Beşiktaş Teknik Direktörü olarak 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de sezonu 84 puanla şampiyon tamamladı. Yalçın’ın ekibi, Galatasaray’a +1 averajla üstünlük sağlayarak kupayı müzesine götürdü. Beşiktaş, aynı sezon içinde Türkiye Kupası’nda da zafere ulaşmayı başardı. Finalde Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Kartal, 10'uncu defa turnuvada şampiyonluk yaşadı.