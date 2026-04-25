Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselen takımların eşleşmeleri ve turnuva sonunda elde edilecek Avrupa kupası kontenjanına dair detaylar belli oldu. Yarı final aşamasında Beşiktaş ile Konyaspor ve Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş

AVRUPA LİGİ VE PLAY-OFF HAKKI

Kupayı kazanan takım, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi’ne Play-Off turundan katılma hakkı kazanacak. Bu aşamada turnuvayı kazanan ekibin kura çekimindeki konumu, takımların güncel UEFA katsayı puanlarına göre değişkenlik gösteriyor.

SERİ BAŞI DURUMU VE MUHTEMEL RAKİPLER

Yarı finalistler arasında yapılan puanlama analizlerine göre; kupayı kazanması halinde Avrupa Ligi Play-Off turu kura çekimine sadece Beşiktaş "seri başı" unvanıyla katılabiliyor. Trabzonspor, Konyaspor veya Gençlerbirliği’nin kupayı müzesine götürmesi durumunda ise bu ekipler kura çekimine seri başı olmayan takımların yer aldığı torbadan dahil olacak.

Turnuva statüsü ve puan durumuna göre takımların karşılaşabileceği muhtemel rakipler şu şekildedir:

Beşiktaş'ın (Seri başı olması durumunda) muhtemel rakipleri: Hapoel Be'er Sheva, Drita, Lincoln Red Imps, Borac Banja Luka, Sint-Truiden, Reykjavik, Kairat Almaty, Riga, Klaksvik, Tallinn, Jablonec ve Lillestorm.

Trabzonspor, Konyaspor veya Gençlerbirliği'nin (kupayı kazanmaları halinde) muhtemel rakipleri: Ferencvaros, Viktoria Plzen, PAOK, Salzburg, Celtic, Karabağ, Anderlecht, Panathinaikos, Shamrock Rovers, Kuopio ve Hapoel Be'er Sheva.

Haberle İlgili Daha Fazlası