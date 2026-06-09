İstanbul Valiliğinden yeni yangın tedbirleri! 39 ilçeye tek tek gönderildi
İstanbul Valiliği tarafından yangın tedbirleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, kaymakamlıklara, ilçe belediye başkanlıklarına ve ilgi diğer kuruluşlara gönderilen yazıda başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyallerle kurumuş otların temizlenmesi talimatı verildi.
- Belirli piknik ve mesire alanları dışındaki ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandı.
- Yangın tedbirleri kapsamında, başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyallerle kurumuş otların temizlenmesi talimatı verildi.
- Bu talimat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 İlçe Kaymakamlığı, 39 İlçe Belediye Başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı gibi ilgili kurumlara gönderildi.
- Yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesinin önemi, hava sıcaklıklarındaki artışlar, insan ve araç hareketliliği ile kasten veya kusurlu davranışlar sonucu oluşan yangınların önlenmesi amacıyla vurgulandı.
- Sigara izmaritleri, araç egzozları ve tren raylarından çıkan kıvılcımlar gibi yangına sebebiyet verebilecek unsurlar belirtildi.
İstanbul Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, bazı piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişlerin 8 Haziran 2026- 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklandığını açıklamıştı.
YENİ ÖNLEMLER ALINDI
Yangın tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına, 39 İlçe Kaymakamlığına, 39 İlçe Belediye Başkanlığına, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğünei Karayolları 1. Bölge Müdürlüğüne, TCDD 1. Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğüne, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen yazıda başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyallerle kurumuş otların temizlenmesi talimatı verildi.
İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
İstanbul Valiğinden ilgili kurumlara gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:
"İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte ilimizde hava sıcaklıklarında meydana gelen artışlar, yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesi amacıyla; şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otlar, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları, tren raylarından çıkan kıvılcımlar vb. nedenlerle çok sayıda yangına sebebiyet veren yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesinin sağlanarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini rica ederim"