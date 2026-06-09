Adana'da Ramazan S. isimli şahıs, platonik aşık olduğu iddia edilen Nursel S.'yi sokak ortasında bıçakladı. Dehşet anları güvenlik kamerası ile görüntülenirken, saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Dün Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesinde Ramazan S., bir süredir ilgi duyduğu iddia edilen Nursel S. ile sokakta karşılaştı. Ramazan S. bir anda yanında bulunan bıçakla genç kadına saldırdı.

GENÇ KADIN TEDAVİ ALTINDA

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nursel S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, genç kadının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Adana'da dehşet! Genç kadını sokak ortasında bıçakladı

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olayın ardından çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli Ramazan S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin genç kadına yaklaşarak bıçakla saldırdığı, çevrede bulunan vatandaşların ise panik yaşayarak uzaklaştığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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