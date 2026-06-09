"YKS nerede gireceğim ne zaman belli olur" sorgulaması gündemde yer alıyor.2026 YKS öncesinde adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerinin yer alacağı giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. Peki,

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Haziran ayında uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde gözler ÖSYM'nin yapacağı duyurulara çevrilirken, adaylar sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi ve sınav yerlerinin açıklanacağı zamanı araştırıyor.

YKS NEREDE GİRECEĞİM NE ZAMAN BELLİ OLUR 2026?

2026 YKS'ye katılacak adayların sınava hangi okulda ve salonda gireceği, ÖSYM tarafından yayımlanacak sınava giriş belgeleriyle birlikte netlik kazanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş belgelerine erişebilecek. Belgelerde sınav merkezi, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.

YKS nerede gireceğim ne zaman belli olur 2026? YT, AYT, YDT sınav giriş belgesi sorgulama

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 YKS kapsamında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav yerlerinin açıklanacağı tarih geliyor. ÖSYM, merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor.

Bu doğrultuda değerlendirildiğinde, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak YKS oturumları için sınav giriş belgelerinin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Ancak ÖSYM tarafından henüz resmi tarih/saat açıklaması yapılmadı. Kurumun duyuruyu gün içerisinde herhangi bir saatte yayımlayabilmesi nedeniyle adayların AİS sistemi ile resmi açıklamaları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.

YKS sınav yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TYT, AYT, TDT sınav giriş belgesi sorgulama

TYT, AYT, YDT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden görüntülenebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini indirebilecek ve çıktı alabilecek. AİS sistemine giriş yaptıktan sonra adaylar sınava girecekleri okul, bina, salon ve sıra bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca sınav kuralları, aday fotoğrafı ve karekodun yer aldığı sınav giriş belgesi de sistem üzerinden görüntülenebilecek.

ÖSYM, sınav günü adayların yanında sınav giriş belgesi ile birlikte fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi bulundurmasını zorunlu tutuyor. Bu nedenle adayların belgelerini önceden kontrol etmeleri ve herhangi bir eksiklik durumunda gerekli işlemleri zaman kaybetmeden yapmaları önem taşıyor.

Adaylar sınav giriş belgelerini ister siyah beyaz ister renkli olarak çıktı alabilecek. Ancak belge üzerindeki fotoğraf ve bilgilerin net şekilde görünmesi gerekiyor.

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