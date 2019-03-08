Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bugün İdlib'in dışındaki sınır bölgesinde Rusya'nın, silahtan arındırılmış bölgede de TSK'nın devriyesi başlayacak. Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması açısından bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Bazı tahditler vardı İdlib ve Afrin hava sahalarının kullanılmasıyla ilgili, bugün itibarıyla bu da kalkmış bulunuyor." dedi.

Akar, "Saldırılar devam eder, göç başlarsa 3,5 milyon nüfusun göçünün sadece Türkiye'ye, Avrupa'ya değil Amerika'ya ulaşabileceğini değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

"Bizim rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Görüşmemiz tamamen Ruslarla ve gerektiği zamanlarda İran'la." diyen Akar, "(Suriye) Rejimden en büyük şikayetimiz ateşkesin bozulması. Ateşkese uymalarını bekliyoruz. Ruslardan rejimi durdurmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

'314 bin 590 kişi evlerine döndü'

Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sonucu bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle 314 bin 590 kişinin evlerine döndüğünü böyledi.

Bakan Akar, "DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele eden, en radikallerini etkisiz hale getiren tek devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti." dedi.

'Hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil'

Akar, "YPG, PKK, DEAŞ, FETÖ, El Kaide gibi teröristlere karşıyız. Başta Kürt kardeşlerimiz, hiçbir etnik grupla problemimiz söz konusu değil. Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. TSK'nın hedefinde Kürtler diye bir şey söz konusu değil. Tamamen yalan. Tek hedefimiz teröristler." dedi.

"(Güvenli bölge) Orada kim olacak? Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları olacak. Burası kesin." diyen Akar, şunları söyledi:

"Sınırlarımıza bu kadar yakın bir bölgede bir PKK, bir YPG terörist grubunun yaşamasını kendi ülkemiz ve halkımız için bir tehdit, tehlike olarak görüyoruz. Buna da müsaade etmeyeceğimizi muhataplarımıza defaatle söyledik, söylemeye devam ediyoruz."

Yeni askerlik sisteminin detayları belli oluyor

Yeni askerlik sistemine ilişkin Bakan Akar, şunları söyledi:

"Üzerinde çok çalıştığımız, olabildiğince modern verileri kullandığımız bir çalışma. Modern, öngörülebilir, TSK'nın ihtiyacını, gençlerin eğitim ihtiyacını karşılayacak noktaya geldiğini söyleyebilirim.

Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek.

Yeni askerlik sistemi dağılımı bedelli askerlik, yükümlü erbaş ve erler, yedek astsubaylık, yedek subaylık ve dövizli askerlik şeklinde olacak.

1 ay temel eğitime müteakip lise mezunu ve altı gençler 5 ay kıtada görev yapacak. Bunun sonunda erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız.

Gençlerimize askerlik esnasında, askerlik sonrasında ve görevlerini yaparlarken çeşitli imkanlar, destekler de sağlanacak.

Lisans ve lisansüstü eğitim yapan gençlerimiz yedek subay olacaklar. 2 ay temel ve sınıf eğitimi alacaklar, 10 ay kıtalarda maaşlı olarak görev yapacaklar ve daha sonra terhis olacaklar. Ama isterlerse subaylığa geçecekler, istek ve ihtiyaç durumuna göre.

Gençlerimiz bir taraftan silahlı kuvvetlerin ihtiyacını karşılayarak ülkemizin ve milletimizin savunmasına katkı sağlarken diğer taraftan kendi eğitim, öğrenim ve mesleki gelişmelerini sağlayabilecekler.

Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz.

Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler.

Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek."

Bakan Akar yeni askerlik sistemini şu şemayla anlattı:

'Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği'

"Güvenlik hiçbir şekilde müteahhite verilemez. Dolayısıyla bizim ülkemizin güvenliği söz konusu olduğu zaman elimizden gelen neyse, yapmamız gereken neyse bunları yapmak zorundayız." diyen Akar,

"Yeri ve zamanı geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde ülkesinin, milletinin güvenliği için yapılması gerekeni yapacak." ifadesini kullandı.

Akar, "Başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın politik bütünlüğüne, siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılıyız. Bizim derdimiz kendi ülkemizin, milletimizin, halkımızın güvenliği." diye konuştu.

'15 bin 621 kişi TSK'dan ihraç edildi'

FETÖ ile mücadele konusunda Akar, "Şu ana kadar 15 bin 621 kişi TSK'dan ihraç edildi. Bunların 358'i çeşitli aşamalardan sonra silahlı kuvvetlere döndü. FETÖ'den temizlendikçe güçleniyoruz. Kalanlar büyük samimiyetle kendilerine verilen görevleri büyük bir heyecan, aşk ve şevkle yapıyor." dedi.

Akar, "(Ankesörlü telefon soruşturması) 3 bin 703 kişi ihraç oldu, 6 bin 486 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun adli ve idari işlemleri devam ediyor." diye konuştu.

'66 bin 568 teröristin etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Akar, 1984'ten şu ana kadar 66 bin 568 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.