'60'tan fazla insanın öldüğü binanın müteahhidi tahliye edildi' haberlerine yalanlama

16 Ocak 2024 15:08 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 16:18

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 60'tan fazla kişiye mezar olan Hacı Ömer Apartmanı'na ilişkin yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Aynı zamanda Ebrar Sitesi'nin de müteahhidi olan Tevfik Tepebaşı'nın bilirkişi raporu sonrası tahliye edildiği iddialarına Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, gazetecilerle bir araya geldiği buluşmada yanıt verdi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Tiryaki, "Bu şahıs ile ilgili tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak davalarını açmış bulunuyoruz. Bu dosyalarda da mahkeme nezdinde olanların 4’ünden de halen tutuklu konumunda. Dolayısıyla serbest bırakma yok" dedi.

'SERBEST BIRAKMA YOK'

Tiryaki'nin açıklamaları şöyle:

"Ebrar Siteleri şu anda gündemde. Kahramanmaraş dediğimiz zaman Ebrar Siteleri ile ilgili ilk bilgi akla geliyor. Bu noktada Ebrar Sitelerinin müteahhidi konumunda bulunan şüphelinin tahliye edildiğini, dolayısıyla şu an itibarıyla dışarıda olduğuna dair gerçeği yansıtmayan bilgilerle karşı karşıya kaldık. Biz bu konuda kamuoyunun tedirginliği dikkate alınarak bu konuda açıklama yapma gereği duyuyorum. İsmi geçen şüpheli ile ilgili 11 ayrı soruşturma dosyası bulunmaktaydı. Bu 11 dosyanın 4’ünden halen tutuklu konumunda diğerlerinin bazılarında mevcut delil durumu, binalardaki vefat sayıları dikkate alınarak adli kontrol kararları verilmiş. Dolayısıyla son dosyada tahliye kararı mahkeme safhasında verilmiş, şu anda halihazırda Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde bu şüphelinin soruşturma dosyası kalmamıştır. Bu şahıs ile ilgili tüm soruşturma dosyaları tamamlanarak davalarını açmış bulunuyoruz. Bu dosyalarda da mahkeme nezdinde olanlardan 4’ünden de halen tutuklu konumunda, dolayısıyla serbest bırakma yok."

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA NE VAR?

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konya Teknik Üniversitesi’ne gönderilen bilirkişi raporu 5 Ocak'ta gelmişti. Bilirkişi raporunda birçok eksiklik bulunduğu ve bu yüzden pek çok konuda değerlendirme yapılamadığı belirtilmesine rağmen sorumluların kusur tespiti yapıldı. Bilirkişi raporunda 'Asli Kusurlu' bulunamazken Yapım Sorumlusu Müteahhit, Statik Proje Müellifi, Statik Fenni Mesul, Belediye Proje Kontrol Birimi 'Tali Kusurlu' olarak yer aldı.

ZEMİN ETÜT RAPORU YOK

Bilirkişi raporunda dava dosyasında bina ait zemin etüt raporunun bulunmadığı, ancak binanın yapı tarihinde zemin etüt raporunun bulunma zorunluluğunun olmadığı notu da düşüldü. Raporda, bu tespitler şöyle ifade edildi:

“Dava dosyasında zemin etüt raporu bulunmadığından (yapım tarihinde mecbur değildir) ve Hacı Ömer Apartmanı'nın statik proje ve hesap dokümanlarında da zemin özellikleri ve zemin sınıfı belirtilmediğinden hangi ivme kayıt verilerinin, binaya etki eden deprem yükü açısından daha yakın sonuç verebileceği net değildir.”

'ÖLÇÜM YAPILMAMIŞ'

Bilirkişi raporunda yer alan eksikliklerden birisi ise binaya dair iki kez yapılan olay yeri inceleme raporuna ilişkin oldu. Raporda, olay yeri inceleme raporlarında 'herhangi bir ölçüm yapılmadığı ve temel boyutunun tespit edilemediği' şöyle ifade edildi:

“Binaya ait 18 Şubat 2023, 4 Mart 2023 tarihli olay yeri inceleme raporlarında, temel ile ilgili kayda Şekil 11'de verilen görsel yer almaktadır. Fakat herhangi bir ölçüm yapılmamış ve temel boyutu tespit edilmemiştir. Bu nedenle temelin boyut ve donatısının statik projeye uygunluğu hakkında yeterli bir değerlendirme yapılamamıştır. Söz konusu temelin projede hangi temele ait olduğu belirtilmemiştir. Fakat kesin olarak projede verilen kesite benzerlik göze çarpmaktadır. Bu nedenle de detayları verilen 3 boyutlu modelde proje verileri esas alınmıştır.”

Hacı Ömer Apartmanı'na ait 18 Şubat 2023, 4 Mart 2023, 21 Mart 2023 ve 24 Mart 2023 tarihli olay yeri ve malzeme test raporlarında, kolon boyut ve donatıları hakkında net bir bilgi yer almamaktadır. Fakat raporlarda etriye aralıklarının çok fazla olduğu söylenmektedir. Bir ölçüm yapılmadığı için bununla ilgili bir değerlendirme yapılamamıştır.”