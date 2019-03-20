Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Simav balık pazarı esnaflarından Bahri Tumbay, yayın balığının çok lezzetli olduğunu ifade etti. Tumbay “ Sezonun son avında yakalandığı belirtilen dev yayın balığını, halk pazarında satılmak üzere soğutuculu dolapta muhafaza ettik. Tavası ve buğulaması çok makbul olan yayın balığını, önceden sipariş veren müşterilerimiz arasında paylaştıracağız “ dedi.