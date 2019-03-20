Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.