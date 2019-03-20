Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün Denizli Acıpayam'da bir deprem meydana geldi, deprem gerçeğini bugün bize bir daha hatırlattı. 5,5 şiddetinde oluşan depremde ilk belirlemelere göre ağır hasarlı 139 binamız var, hafif hasarlı 132 binamız var, yıkık da 7 binamız olmak üzere toplamda 278 yapıya ilişkin tespitler yapıldı. Bunlar ön tespitler, arkadaşlarımız 5 bölgede sahadalar, tespitlere devam ediyorlar. 22 tane de yaralı vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.
'Depremde 22 vatandaş yaralandı, 278 binada hasar tespiti yapıldı'
20.03.2019 - 19:37 | Son Güncelleme: 20.03.2019 - 19:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Acıpayam'daki depremde 22 vatandaşın yaralandığını, 7'si yıkık toplamda 278 binada hasar tespit çalışması yapıldığını açıkladı.
Etiketler : Murat Kurum,
611500 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611500.aspx
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