Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısı sona erdi. Saat 15.50’de başlayan toplantı 4.5 saat sürdü.



MGK toplantısı sonrası yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:



“Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınarak, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden FETÖ/PDY, YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Türkiye’nin, bütün terör örgütleriyle mücadelesini, geçmişte olduğu gibi aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceği vurgulanmıştır.



31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinin, yurt bütününde huzur ve güven içinde gerçekleştirilmesi için yetkili kurumlarca alınan tedbirler gözden geçirilmiştir.

Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm terör örgütlerinden temizlenmesi, ülkeye huzur ve barış ortamı getirilmesi için Türkiye’nin gösterdiği gayretlerine kararlılıkla devam edeceği, güney sınırları boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna asla izin vermeyeceği kuvvetle vurgulanmıştır. Suriye halkına hitap edecek bir Anayasa'nın hazırlanarak hür ve demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklenti ve katkılarımız dile getirilmiş, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin terör örgütlerinin değil, iki ülke halkının güvenliğini temin edecek bir uygulama olması halinde kabul edilebileceği, Münbiç ve Fırat’ın doğusunun terör örgütlerinden temizlenmeden bölgede istikrarın sağlanmasının ve göç hareketliliğinin durdurulmasının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.”



Bildiride Yeni Zelanda’daki terör saldırısına ilişkin ise, “Yeni Zelanda’da masum insanların yalnızca inançlarından dolayı hunharca katledildiği terör saldırısı şiddetle kınanmıştır. Yaşanan hadise tüm yönleriyle istişare edilmiş, Türk düşmanlığını da ihtiva ettiği anlaşılan İslam karşıtı ırkçı zihniyeti besleyen iklimin, bireysel ve organize unsurlarının deşifre edilerek kararlılıkla üzerine gidilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Giderek şiddet ve teröre dönüşen İslam ve Müslüman düşmanlığına çeşitli gerekçelerle göz yumulmasının, benzer saldırılara zemin hazırlayacağı uyarısında bulunulmuştur” ifadelerine yer verildi.