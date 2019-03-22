Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanlığı: 'Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerinde terör hedefleri imha edildi'
22.03.2019 - 18:19 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 18:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. "
Kaynak: İHA
Etiketler : msb,
611950 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/611950.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER