Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Malanji ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zambiyalı mevkidaşı Malanji ile görüştü
22.03.2019 - 21:47 | Son Güncelleme: 22.03.2019 - 21:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zambiya Dışişleri Bakanı Joseph Malanji ile telefonda görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Zambiyalı mevkidaşı Malanji,
612002 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/612002.aspx
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