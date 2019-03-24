Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Anket çalışmalarını yaptırıyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anklerde değil, meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum. Karşılıklı elektrik alıp-verme çok daha önemli. Aldığım cevaplarla o ilin nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları siparişle yapılıyor. Telefonla, sosyal medyadan yapılan, yüzyüze yapılan anketler var. Tümüne baktığımızda çelişkiler görüyoruz. Oranların farklı olduğunu görüyoruz. Eski seçim kampanyalarının havası yok. En ideali, meydanların dili ne söylüyor. Bu insanlar niye gelsin ya meydanlara? Geliyorlarsa ya size inanıyor, geliyorlardır. Şikayetleri de vardır. 1 milyon 600 bin kişi geliyorsa Cumhur İttifakı liderlerini seviyor onun için geliyordur. Adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Adaylarımızı belirlemede bu zamana kadarki yanlışlar ortada, onları ortaya koymuşuz. Bu yanlışları minimize edip, çok daha vasıflı adayları adayımız olarak gösterdik, onlarla seçimlere giriyoruz.' diye ifade etti.