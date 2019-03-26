Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taceddin Dergâhındaki anma törenine, Muhsin Yazıcıoğlu’nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kızı Firuze Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, partililer ve sevenleri katıldı. Kur’ân-ı kerim okunmasının ardından Gülefer Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Muhsin Yazıcıoğlu’nun büyük bir davası, fikriyatı ve hayalleri ile taviz vermediği bir ülküsü ve duruşunun olduğunu söyledi. Eşinin hayatı boyunca en zor şartlarda bile taviz vermeden hak bildiği mücadelesini son nefesine kadar sürdürdüğünü ifade eden Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

Muhsin Başkan, her türlü zorluğa, işkencelere ve zulme rağmen dimdik durdu. Davasına hizmet etti, davasını kendisine hizmet ettirmedi ve gönülleri fethetti. Biz ailesi olarak günlük siyasetten uzak duruyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki suikast süreciyle ilgili her türlü detayı, Yazıcıoğlu ailesi olarak yakından takip ediyoruz. Mevcut delillere göre dava açılmasını ve suçluların tarafsız ve bağımsız yargı önünde hesap vermesini bekliyoruz. Evet, tam on senedir sabırla bekliyoruz.

Aynı kazada hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri İsmail Güneş de vefatının 10. yılında, meslektaşları tarafından Sivas’taki kabri başında yâd edildi.

MANSUR YAVAŞ’A TEPKİ

Bu arada Yazıcıoğlu’nun kabrini ziyareti eden CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, protesto edildi. Vatandaşlar ‘’Sen buraya yakışmıyorsun’’ diyerek Yavaş’a tepki gösterdi.