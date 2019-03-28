Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun Adliyesi'nde memurluk yapan Caner Güllü (26), kız arkadaşı Büşra Gündeşeri'ne (23) sıra dışı bir evlilik teklifinde bulunmak için polislerden yardım istedi.



GÖZALTINA ALINDIĞI SIRADA EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Gencin isteğini kabul eden polisler, Güllü'yü İskenderun Millet Parkı'nda kız arkadaşıyla yürürken "asker kaçağı" olduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. Güllü, bu sırada paniğe kapılan kız arkadaşı Gündeşeri'nin önünde diz çökerek cebinden çıkardığı yüzükle evlenme teklifinde bulundu.



Şaşkına dönen Gündeşeri, sevgilisinin teklifini kabul ederek "Evet" cevabını verdi. Meşale ve konfeti gösterilerinin ardından arkadaşlarının tebriklerini kabul eden çift, kendilerine destek olan polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.





