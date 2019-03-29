Edinilen bilgilere göre, Konya'da FETÖ dosyası kapsamında yürütülen soruşturmalar neticesinde Sabina M. hakkında gözaltı kararı çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adresleri tespit edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderileceği bildirildi. 