6.1'lik depremde 1 kişi can vermişti! O binanın müteahhiti ve sahibi gözaltında

6.1'lik depremde 1 kişi can vermişti! O binanın müteahhiti ve sahibi gözaltında

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'deki 6.1'lik depremde yıkılan ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği binayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Binanın müteahhiti ve sahibi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem 3 katlı bina yıktı, enkazda kalan 4 kişi ise arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı.

Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

BİLİRKİŞİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLDİ

Gelişmeler takip edilirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından bir duyuru yaptı. 2 kişinin gözaltına alındığını belirten Tunç, "Balıkesir ilimizde meydana gelen depremde Sındırgı ilçemizde 3 katlı binanın yıkılması ve 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle ilgili Sındırgı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında yıkılan binada incelemelerde bulunmak üzere inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisinden oluşan uzman bilirkişi heyeti görevlendirilmiş olup, binadan karot örnekleri alınmıştır" ifadelerini kullandı.

6.1'lik depremde 1 kişi can vermişti! O binanın müteahhiti ve sahibi gözaltında - 1. Resim

MÜTEAHHİT VE BİNA SAHİBİ GÖZALTINDA

Bakan şöyle devam etti: Yapılan inceleme sonucu bilirkişi heyetinin ön raporundaki tespitler doğrultusunda binanın inşaatını yapan müteahhit ve bina sahibi, “Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma” suçundan gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir. Depremde kaybettiğimiz vatandaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

