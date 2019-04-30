Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teröristle mücadele harekâtı kapsamında 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 5 bin 97 teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlardan 7 bin 885’inin yurt dışında olduğu kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığı, bilgilendirme toplantısında açıklamalar yapan Albay Tamer Zincir, söz konusu teröristlerin yüzde 52’sinin yurt dışı kaynaklı olmasının, TSK’nın yurt dışı varlığı ve operasyonlarının gerekliliği ve önemini ortaya koyduğuna işaret etti. İşte gündeme ilişkin açıklamalar:

∂ Önceki gece Zap bölgesinde 14 teröristin girdikleri mağarada hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. 4 Nisan 2019 tarihinden bu güne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 154 oldu.

RÜTBELERİ ALINDI

∂ FETÖ/PDY ile mücadele çerçevesinde yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 16 bin 540 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildi. 6 bin 154 personel hakkında adli ve idari süreç devam ediyor.

∂ OHAL’in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile bin 425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirildi. 150 emekli personelin rütbeler geri alındı.

2 AY SONRA TÜRKİYE’DE

∂ Rusya’dan alınacak S-400’lerin Haziran-Temmuz aylarında ilk sevkiyatı yapılacak. S-400’lerin konuşlandırılacağı yerlerle ilgili çalışmalara Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde devam ediliyor.

∂ ABD’den alınacak F-35 savaş uçaklarıyla ilgili ABD ile görüşmeler sürüyor. Personel eğitimi devam ediyor. F-35’lerin kasım ayında gelmesi ve Malatya’da konuşlanması planlanıyor.