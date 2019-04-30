Ceylanpınar sınır hattında görev yapan askerler, Suriye sınırını kaçak olarak geçen bir kişiyi fark etti. Askerler tarafından yakalanan şüphelinin yapılan incelemede PKK/PYD'li terörist olduğu belirlendi. Gözaltına alınan ve adı açıklanmayan terörist, sorgulanmak üzere Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Ceylanpınar'da bir terörist yakalandı
30.04.2019 - 12:05 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen PKK/PYD'li 1 terörist jandarma tarafından yakalandı.
Etiketler : Ceylanpınar,
621174 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/621174.aspx
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