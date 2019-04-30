Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda DEAŞ Terör Örgütü adına sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve örgüt adına faaliyetlerde bulundukları tespit edilen Ö.Y., E.U., Ş.Y.K., A.S. ve A.Z.K. isimli şahıslar dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 27 bin 850 dolar, 2 bin 350 Euro ve 20 bin 175 TL para ile çeşitli dijital materyaller ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şahıs, işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi. 4’ü Trabzonlu 1’i Rizeli olan şüphelilerden Ö.Y. ve A.S. terör örgütü üyeliğinden tutuklanırken, A.Z.K., E.U. ve Ş.Y.K. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.