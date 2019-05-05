Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaspersky Lab siber güvenlik uzmanları, Afrika ve çevresinde sıkça görülen SIM değişikliği dolandırıcılığı konusunda uyarıda bulundu. Bu dolandırıcılık, müşterilerin ikna edilerek telefon numaralarını suçluların kontrolündeki bir SIM kartına aktarması anlamına geliyor. Gelen SMS mesajlarını farklı bir yere aktaran dolandırıcılar, finansal hizmetler, sosyal ağlar, web e-posta servisleri ve anlık mesajlaşma uygulamaları gibi yerlerdeki hesaplarınızı koruyan metin tabanlı iki faktörlü kimlik doğrulama kontrollerini kolaylıkla aşabiliyor. Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fabio Assolini, şunları kaydetti: “Mobil telefonların kullanışlı yapısından yararlanan suçlular iki faktörlü kimlik doğrulama sürecini suistimal ediyor. SIM değiştirme ile yapılan dolandırıcılıklar Afrika ve Orta Doğu bölgesini etkisine alarak Güney Afrika, Türkiye ve BAE gibi ülkelerde yaygınlaşıyor.”