Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmamoğlu’nun “Artık konuşma vakti. Sanatçı da konuşacak, iş insanı da konuşacak” çağrısının ardından işareti alan bazı sanatçılar “her şey güzel olacak” başlığıyla kampanya başlattı. Cem Yılmaz, Hayko Cepkin, Şahan Gökbakar, Mabel Matiz, Sertab Erener, Hakan Taşıyan, Yonca Lodi, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Hazal Kaya ile aralarında çok sayıda Gezi’cinin de bulunduğu oyuncu, tiyatrocu ve şarkıcı iptal kararını eleştirirken İmamoğlu’na destek verdi. Bunlardan biri olan Bergüzar Korel sosyal medya hesabına “Kendimi çöp gibi hissediyorum” diye yazdı. Ünlülerin birçoğunun ID İletişim ile çalıştığı, şirketin sahibesi Ayşe Barım’ın ünlüleri destek mesajı atmaya zorladığı iddia edildi. Bir dönem Doğan Music Company (DMC) Genel Müdürlüğü görevinde bulunan ve Gezi Parkı kalkışmasında aktif rol alan Barım’ın elliden fazla ünlünün menajerliğini yaptığı biliniyor. Bu arada Ünlülerin paylaştığı “Her şey güzel olacak” sloganın ilk olarak 17/25 Aralık yargı kumpasından sonra FETÖ’cüler tarafından kullanıldığı belirlendi.