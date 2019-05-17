Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun Valiliği'nce konu ile ilgili yapılan açıklamada, “İlimizde kutlanılacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100. yıl kutlama etkinliklerine katılacak olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile devlet büyüklerimiz ve siyasi parti genel başkanlarının korunmalarına yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınması gerekliliğinden, kamu düzeni, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla 19 Mayıs 2019 Pazar günü, Samsun hava sahasında, insansız hava aracı (drone) ve amatör havacılık (paramotor, yelkenkanat, paraşüt, yamaç paraşütü vb.) faaliyetleri kapsamındaki araçların uçurulması yasaklanmıştır. Bu yasaklara uymayan İHA kullanıcıları ve işleticileri hakkında 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 144’üncü maddesine göre işlem yapılacaktır” denildi.