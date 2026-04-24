Manisa'da yaşadığı daireyi ateşe verdikten sonra kaçmaya çalışırken yakalanan şahıs, adliyeye sevk edileceği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Özyurt Mahallesi Şehit Ekrem Kaygısız Sokak'ta apartman içerisinde daha önce de elinde bıçakla yarı çıplak şekilde dolaştığı öne sürülen ve komşularının şikayetçi olduğu Barbaros Güleryüz iddiaya göre olay günü benzer hareketler sergiledikten sonra kendi dairesine girerek kapıyı kilitledi.

EVİNİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Kısa süre sonra dairesini ateşe veren Güleryüz, ikametten çıkarak hızla uzaklaştı. Daireden yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınırken, apartman sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, mahalle sakinleri tarafından yakalanmak istendi.

KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

Öfkeli kalabalığın linç girişimini polis ekipleri engellerken, şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Barbaros Güleryüz, adliyeye sevk edileceği esnada aniden fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Güleryüz'ün kalp krizi geçirdiği belirlendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Güleryüz hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

