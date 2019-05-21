Bakan Gül, yaptığı açıklamada, "Yeni personel talebimiz Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandı. Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceğiz. Bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacağız. Teşkilatımıza güç katacak yeni personelimizle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceğiz. Adalet teşkilatımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanlığı duyurdu: 11 bin personel alınacak
21.05.2019 - 16:55 | Son Güncelleme: 21.05.2019 - 17:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya üzerinden 11 bin personel alınacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : adalet bakanı,Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,gardiyan alımı,Adalet Bakanı Abdülhamit Gül,adalet bakanlığı,
626191 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/626191.aspx
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