Türkiye’de tarım sezonunun ilk yarısını kapsayan 2026 su yılı yağışları, normalin ve geçen yılın üzerine çıkarak son 38 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ekim 2025-31 Mart 2026 döneminde metrekareye ortalama 468,8 kilogram yağış düştü. Bu miktar, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 25, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 87 artış gösterdi.

“Su yılı yağışları”, 1 Ekim-30 Eylül döneminde ölçülen ve tarımsal sulama açısından kritik öneme sahip yağış miktarını ifade ediyor. Bu veriler aynı zamanda meteorolojik kuraklık olup olmadığını ortaya koyuyor. Bütün bölgelerde yağışlar normalin üstüne çıkarken en fazla artış yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu’da gerçekleşti. Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde son 11 senenin en yüksek seviyeleri görüldü. Yağışların rekor kırmasıyla bu yıl zirai rekoltenin de aynı oranlarda artması bekleniyor.

38 yılın bereket rekoru! Şampiyon Antalya oldu

ANTALYA REKOR KIRDI

İl bazında en fazla yağış metrekareye 904,5 kilogram ile Antalya’da ölçüldü. Normaline göre en yüksek artış yüzde 74 ile Şırnak’ta kaydedilirken, en az yağış 199,5 kilogram ile Iğdır’da görüldü. En fazla azalma ise yüzde 17 ile Rize’de yaşandı. Öte yandan Ordu’da son 58, Ağrı’da 38, Düzce ve Zonguldak’ta 31, İzmir ve Manisa’da ise son 27 yılın en yüksek yağış seviyeleri kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası