Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar’da muhtarlarla bir araya geldi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonuna alınmadığı iddiasına değinen Bakan Soylu, “CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valimizden ve Ordu’daki polis teşkilatı mensuplarımızdan özür dilemesini bekliyorum. Çok net. Yani bir valiye hakaret etmek, ‘it’ demek, bu bizim ne devlet ne de millet geleneğimizde var. Ondan sonra da sessizliğe bürünmek, zaten bunun nasıl olduğu televizyonlarda net bir şekilde açıklandı” dedi.

Soylu, kendisinin daha önceden parti genel başkanlığı yaptığını ancak hakkı olmadığı için VIP kullanmadığını dile getirerek şunları kaydetti.

GEZİ’DEKİ GİBİ ÇALIŞIYORLAR

Daha dün musakka hesabı yapıyordun. Dedin ki ‘Ben antrikot yemiyorum.’ Bugün saltanat sürüyorsun özel uçaklarla. Koç’un özel uçağı, tahsis edilmiş. Kusura bakmayın, ben bir şey görüyorum, beni kim kınarsa kınasın! Gezi olaylarında otel tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Alman televizyonu Deutsche Welle’yi tahsis edenler, bugün yine televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında BBC Türkçeyi, İngiliz televizyonunu tahsis edenler bugün yine televizyonlarını tahsis ediyorlar. Gezi olaylarında Kandil’i harekete geçirenler, bugün yine Kandil’i hareket geçiriyorlar. Gezi olaylarında FETÖ’yü tahsis edenler, bugün de yine FETÖ’yü tahsis ediyorlar. Ben ahmak değilim, her şeyi görüyorum. Bunu da dilim döndüğünce vatandaşıma bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu kadar açık. Onun üzerinden bütün bunların kararını İstanbul verecektir.

İstanbul’daki polis ve bekçi sayılarına ilişkin de bilgi veren Soylu, yeni dönemde mevcut sayının artırılacağını söyledi. İstanbul’a Jandarma bölgesi de dâhil 30 karakol daha yapılacağını aktaran Soylu “İstanbul tarihinde hemen hemen ilk defa 55 bin polisin üzerine çıkıyoruz. Şimdi 2 bin verdik başladı. İnşallah 3 bin, 3 bin 500 polis daha vereceğiz İstanbul’a. Ayrıca bin 200 daha bekçi vermiş olacağız” dedi.