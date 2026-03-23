Galatasaray Kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında kolu kırılan ve ameliyata alınan Victor Osimhen'in durumu hakkında bir açıklama yaptı.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRMİŞTİR"

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Victor Osimhen, bugün kulüp doktorumuz Op. Dr. Yener İnce tarafından Maslak Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.



OSIMHEN NE DEMİŞTİ?

Sakatlığının 5-6 hafta sürebileceğini söyleyen Osimhen ,"Top geliyordu, savunmacıyla geldim, elim boştaydı, onun dizini getirdiğini bilmiyorum. Elim boştaydı, onun dizi benim koluma geldi. Önce kırıldığını anlamadım. Maç bitmeden geçer diye düşündüm. Koşmak isteyince o şey beni ağırlaştırdı. Sanki elim düşüyormuş gibi oldu. Denedim kendimi ama olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

BU MAÇLARI KAÇIRACAK

Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarının yanı sıra Kocaelispor ile iç sahada oynanacak karşılaşmayı kaçırması bekleniyor. Nijeryalı yıldızın ayrıca Gençlerbirliği ile hem lig hem de kupa maçlarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

