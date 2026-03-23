A Millî Takım’ın ve Inter’in süper yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray’a yaklaşıyor. İnter ile millî oyuncu arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri tamamen dondu. Sarı kırmızılılar sezon başında 15 milyon avroya alamadığı Hakan’ı bu defa 10 milyon avronun altında kapacak…

Üst üste dördüncü şampiyonluğuna koşan ve mutlu sona ulaşırsa önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Galatasaray şimdiden transfer hamleleri başladı. Galatasaray’ın en büyük hedefi, sezon başında da gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu’na sarı kırmızılı formayı giydirmek. Galatasaray sezon başında İnter ile yaptığı pazarlıklarda İtalyanları 15 milyon avroya ikna edememişti. O dönemde 20 milyon avrodan kapışı açan İnter, şimdi yaşadığı sakatlıklar yüzünden millî yıldızı gözden çıkarmış durumda. İnter ile Hakan arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri tamamen donmuş vaziyette.

HEDEF; HAZİRANDA İMZA

İtalyan basını Hakan’ın sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağını yazıyor. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde ‘Ayrılık kaçınılmaz” vurgusu yapıldı. Sezon bitiminde Hakan’ın sözleşmesinin sona ermesine altı ay kalacağı için Galatasaray’ın eli de güçlenecek. Geçtiğimiz haftalarda Hakan için “Kollarımızı açtık, bekliyoruz” diyen teknik direktör Okan Buruk’un millî ara tatilini Milano’da geçirdiği ve Hakan ile buluştuğu konuşuluyor. Galatasaray’ın hedefi ise 15 milyon avroya alamadığı 30 yaşındaki millî kaptanı bu defa 10 milyon avronun altında Dünya Kupası öncesinde kadroya katmak.

Hakan Çalhanoğlu

KAMPA GELİYOR

Hakan Çalhanoğlu, 11 Ocak’taki Napoli maçından beri iki kere sakatlandı. Uzun bir aradan sonra iyileşen ve bir haftadır takımla birlikte çalışan yıldız oyuncu İnter’in Fiorentina ile deplasmanda oynadığı maçta ilk on birde görev aldı. Hakan, bugün millî takıma katılmak üzere Türkiye’ye gelecek.

FRANCO HAMLESİ

Real Madrid, 2025 yazında River Plate’ten 45 milyon avroya Franco Mastantuono’yu kadrosuna katmıştı. Ancak takımda fazla süre bulamayan 18 yaşındaki genç yıldızın tecrübe kazanması için kiralanması gündemde. Galatasaray; genç 10 numara için sezon sonunda hamle yapmayı planlıyor.

