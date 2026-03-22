Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, Liverpool maçlarındaki performansıyla Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Aston Villa'nın radarına girdi.

Galatasaray'ın 29 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarda yaptığı kurtarışlarla Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurdu.

PREMIER LİG EKİPLERİ PEŞİNDE

Sezon başında 27,5 milyon avro Trabzonspor'dan transfer edilen tecrübeli kaleci, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

TRT Spor'un haberine göre; Uğurcan Çakır, Liverpool maçlarındaki performansıyla Newcastle United ve Aston Villa gibi Premier Lig kulüplerinin radarına girdi.

Uğurcan Çakır

İKİ KULVARDA 11 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla 19 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, 7 mücadelede de kalesini gole kapatırken 14 kez de topu ağlarından çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 karşılaşmaya da 11 başlayan Uğurcan, kalesinde 19 gol görürken 4 maçta da rakiplerine sevinme şansı tanımadı.

Uğurcan Çakır, 7,41'lik reyting ortalaması ile Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu itibariyle en yüksek reyting ortalamasına sahip üçüncü kaleci konumunda.

DEVLER LİGİ'NDE İKİ PENALTI KURTARDI

Tecrübeli kaleci ayrıca bu sezon Devler Ligi'nde 2 penaltı kurtaran tek kaleci olarak ön plana çıkıyor.

