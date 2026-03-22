Galatasaray'da Osimhen seferberliği: Kritik maça yetişecek
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta kolu kırılan ve ameliyat masasına yatacak olan Victor Osimhen için sağlık heyeti seferber oldu. Yıldız golcünün 4 maçı kaçıracağı ve Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Galatasaray'da Liverpool karşısında kolu kırılan ve ameliyat masasına yatacak olan Victor Osimhen için sarı-kırmızılı sağlık heyeti düğmeye bastı.
OSIMHEN İÇİN HEDEF DERBİ
Sporx'in haberine göre; Nijeryalı golcü için özel bir tedavi programı hazırlayan doktorların tek bir hedefi var: Osimhen'i ligin kader maçı olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmek! Henüz tarihi tam olarak netleşmeyen ancak Nisan ayının sonunda oynanması beklenen dev derbide, Osimhen'in sahada olabilmesi için yoğun bir mesai harcanacak.
BU MAÇLARDA YOK
Uygulanacak özel tedavi boyunca yıldız oyuncu takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Victor Osimhen'in bu süreçte Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak zorlu Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği (2 maç) maçlarının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
BURUK KARARINI VERDİ
Victor Osimhen'den gelen kötü haberin ardından Teknik Direktör Okan Buruk da forvet hattındaki yeni şablonunu belirledi. Başarılı çalıştırıcının bu süreçte formayı Mauro Icardi'ye emanet etmeyi düşündüğü öğrenildi.
GÖZLER ICARDİ VE BARIŞ'TA
Arjantinli yıldızın antrenmanlardaki durumu ise formayı kimin giyeceğini belirleyecek. Teknik heyet, Icardi'nin idman performansını yetersiz bulması halinde ibreyi Barış Alper Yılmaz'a çevirecek. Okan Buruk, zorlu maçlar öncesi ileri uçtaki son kararını Florya'daki antrenman verilerine göre verecek.