Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan dünya yıldızı Bernardo Silva için dev bir transfer harekatı başlattı. Portekizli on numara ile nisan ayında masaya oturmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda, operasyonun kilit ismi ise İlkay Gündoğan oldu. Eski takım arkadaşına kulüp hakkında olumlu referanslar veren İlkay, ikna sürecinde başrolü oynuyor. Juventus’un da devrede olduğu bu transfer yarışında Cimbom; imza parası ve Şampiyonlar Ligi kozuyla Portekizli yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından tüm konsantrasyonunu Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye Kupası hedeflerine yöneltmiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetim, bu süreçte sadece saha içine odaklanmakla kalmayıp, gelecek sezonun kadro planlaması için de vites yükseltti.

Yeni sezonun kadrosunu Haziran ayına kadar büyük ölçüde şekillendirmek isteyen Cimbom, transfer operasyonlarını erkene çekti. Geçtiğimiz transfer dönemlerinde dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak ses getiren yönetim, yine benzer bir strateji izleyerek rotayı dev isimlere kırdı.

HEDEFTEKİ DÜNYA YILDIZI: BERNARDO SILVA

Bu hedefler doğrultusunda radara giren en heyecan verici isim ise İngiliz devi Manchester City’nin dünyaca ünlü yıldızı Bernardo Silva oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli futbolcu için Galatasaray yönetimi resmi temaslara başladı.

TRANSFERDE ANAHTAR İSİM İLKAY GÜNDOĞAN

Transfer harekatının merkezinde yer alan İlkay Gündoğan, bu büyük operasyonda kilit bir rol üstleniyor. Manchester City’de yaklaşık yedi yıl boyunca Silva ile yan yana ter döken İlkay, eski takım arkadaşını sarı-kırmızılı formayı giymesi için ikna etmeye çalışıyor.

Deneyimli orta saha oyuncusu İlkay’ın, Portekizli yıldıza Galatasaray’ın vizyonu ve İstanbul’daki yaşam hakkında oldukça olumlu referanslar verdiği öğrenildi. İlkay’ın bu yakın markajı ve samimi tavsiyeleri, transferin seyri açısından en güçlü kozlardan biri olarak görülüyor.

KRİTİK GÖRÜŞME İÇİN NİSAN AYI BEKLENİYOR

Bonservisini eline alacak olan 31 yaşındaki Bernardo Silva, Galatasaray’ın bu yoğun ilgisine kapıları tamamen kapatmadı. Sarı-kırmızılı yöneticilerle ilk teması kuran tecrübeli on numara, görüşmelerin takvimi için bahar aylarını işaret etti.

Portekizli yıldızın, kendisine gelen teklifi değerlendirmek adına yönetimle "Nisan ayında oturup detaylıca konuşalım" şeklinde bir mutabakata vardığı belirtiliyor. Silva, kariyerindeki bu kritik virajda tüm seçenekleri masaya yatırıp en doğru kararı vermek istiyor.

JUVENTUS DA DEVREDE

Ancak Galatasaray’ın bu transfer yolculuğunda yalnız olmadığı da bir gerçek. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Serie A devi Juventus da Bernardo Silva’yı kadrosuna katmak için nisan ayında bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus’un transfer listesinin başında yer alan Silva için en dişli rakibin Galatasaray olacağını okuyucularına duyurdu. Bu durum, Avrupa transfer piyasasında büyük bir rekabetin fitilini ateşledi.

CİMBOM’UN TRANSFER KOZU

Galatasaray yönetimi ise Leroy Sane transferinde uyguladığı stratejinin bir benzerini Silva için devreye sokmayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, cazip bir imza parası ve Şampiyonlar Ligi vitrini kozunu kullanarak rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu sezon Manchester City formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen 31 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda toplam 41 karşılaşmada görev alarak fiziksel kalitesini bir kez daha kanıtladı. Üst düzey liglerdeki tecrübesiyle Galatasaray için ideal bir profil çiziyor.

27 MİLYON EURO’LUK YILDIZIN PERFORMANSI

Sahada kaldığı 2.947 dakika boyunca 3 gol ve 5 asistlik bir skor katkısı üreten Silva, oyun kurucu yetenekleriyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olan yıldız ismin serbest statüye geçecek olması, Galatasaray iştahını daha da kabartıyor. Nisan ayında yapılacak kritik görüşmeler, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği bu transferin akıbetini belirleyecek. İlkay Gündoğan’ın yoğun desteğiyle yürütülen bu süreçte, Galatasaray’ın bir kez daha dünya futbolunda ses getirecek bir imzaya yaklaştığı konuşuluyor.

