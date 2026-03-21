Liverpool maçında penaltıyı çıkaran ve 10 kurtarış yapan millî eldivene Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri hayran kaldı. Uğurcan için İngiliz temsilcileri 30 milyon avro vermeye hazır

Ali Naci Küçük - Galatasaray’ın sezon başında Trabzonspor’dan 30 milyon avroya yakın bir bonservis bedeli karşılığında aldığı Uğurcan Çakır için yönetime ağır eleştiriler vardı. “Bu kadar para verilir mi?” tepkisinin ağırlıkta olduğu Çakır, performansıyla tüm bu eleştirileri bitirdi ve Muslera’yı unutturdu.

Çakır’ın son Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool mücadelesinde sergilediği performans ise İngiliz ekiplerini peşine taktı. Penaltıyla birlikte toplam 11 kurtarış yapan sarı kırmızılı eldiven için Ada’dan üç kulüp tam not verdi. Kalesinde devleşen Çakır’a, Premier Lig’de mücadele eden Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa kulüpleri hayran kaldı.

TEKLİFLERE BAĞLI

Bu üç İngiliz ekibinin de 29 yaşındaki Uğurcan Çakır için 30 milyon avrouk bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi. Kulüplerin sezon sonunda Çakır için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyor.

2030’a kadar mukavelesi bulunan Uğurcan için başkan Dursun Özbek “Çok tecrübeli, Türkiye’nin en büyük kalecisini aldığımızı biliyordum. O günkü şartlar altında bu rakamı ödemeyi de uygun gördük. Bugün de diyoruz ‘iyi ki iyi ki Uğurcan’ı almışız” yorumunu yaptı. Teknik direktör Okan Buruk’un de performansından çok memnun olduğu tecrübeli kaleci konusunda nasıl bir karar verileceği ise sezon sonunda gelecek tekliflere göre belli olacak.



