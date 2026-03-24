Otopark tartışması kanlı bitti! Komşusunu 11 yaşındaki kızının önünde öldürdü
Pendik’te çıkan otopark tartışmasında komşusu S.B.'yi uyaran Hüseyin Teke (44), 11 yaşındaki kızının gözü önünde vurularak hayatını kaybetti. Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Pendik Bahçelievler Mahallesi’nde 23 Mart'ta komşular arasında otopark nedeniyle kavga çıktı. İddiaya göre oto galeri işletmecisi S.B. (41), iş yerinde yer kalmayan satılık araçlarını ikamet ettiği binanın otoparkına çekti. Akşam saatlerinde evine gelen komşusu Hüseyin Teke (44) ise aracını park edecek yer bulamayınca telefonla S.B.’ye ulaştı.
İkili arasında telefonda başlayan otopark tartışması kısa sürede gerginliğe dönüştü.
KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU
Tartışmanın ardından bina önünde karşı karşıya gelen taraflar arasında başlayan tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine S.B., komşusu Hüseyin Teke’ye 11 yaşındaki kızının yanında ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Teke, kanlar içinde kalmasına rağmen saldırganın elindeki silahı almak için büyük çaba sarf etti.
Yaşanan arbede sırasında silahın ikinci kez ateş almasıyla Teke, kalbinden vurularak yere yığıldı. Arbede sırasında şüpheli S.B. de hafif şekilde yaralandı.
TEKE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hüseyin Teke, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.