Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Vali Seddar Yavuz’un bir ilkokulda öğretmenlere yaptığı konuşmada “Atatürk’ü çok abartmaya gerek yok” dediği iddiasını ortaya attı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ordu Valisi Seddar Yavuz “Vatanına, milletine ömrünü adamış bir devlet adamı olarak ne dün ne bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine asla dil uzatmadım. Bu itham ve iftiranın altında yatan sebebinin de Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşanan VIP işgali olayı olduğunu kamuoyu da, ben de çok iyi biliyorum. Yapmış oldukları küfür, hakaret ve çıkarmış oldukları rezaleti örtbas etmek isteyen çevrelerin, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak için başlatmış oldukları yaftalama ve karalama kampanyasını esefle kınıyorum. Mesnetsiz, yakışıksız bu iftiralarla ilgili de kanuni yollara başvuracağım ve buna tevessül edenlerle hukuk önünde hesaplaşacağım” dedi.