Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kamera görüntüleri ortaya çıkan skandalla ilgili açıklamada bulundu. “İlçe ve il seçim kurulları ile YSK’ya itiraz mesai saatine bağlı değildir. 24 saat esasıyla çalışırlar” diyen Tezcan hakimlerin istedikleri kararı vermek için gece yarısı adliyeye koşmasını ise görmezden geldi. Tezcan “O son gidişimiz beşinci itirazımızdı. Ondan önce dört itirazımız var. O gün beş tane itiraz yok sayıldı” diye konuştu. O anın kamera görüntülerinin servis edildiği imasında bulunan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını suçlayan Tezcan, soru almadan basın toplantısı yaptığı salonu terk etti.

MÜFETTİŞLER O HÂKİMLER İÇİN İNCELEMELERİNE BAŞLADI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, kanuna aykırı sandık kurulu başkanı görevlendiren İlçe Seçim Kurulu başkanlarını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Müfettişlerin hazırlayacağı rapor doğrultusunda hâkimlerle ilgili karar verilecek. İncelemelerine başlayan müfettişler, hâkimler hakkında bir kusur tespit ederse HSK, hâkimler hakkında disiplin cezasına hükmedebilecek veya ceza davası açılması için kovuşturma izni verebilecek. Müfettişlerin, raporu bir ay zarfında tamamlaması bekleniyor.