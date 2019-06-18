Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Çıkmış biri '24 yılda ne yaptınız?' diyor. Sadece şu eser bu işin en güzel ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi? Ama biz geldik tüm alt yapısıyla hastaneleriylle okullarıyla ulaşımıyla doğal gazıyla her şeyiyle tepeden tırnağa modern bir ilçe haline getirdik. 'Aşk ile yürüyen yorulmaz' dedik yorulmadık. Önümüzdeki dönemde İstanbul'un tamamında ve ilçemizde çok daha büyük hizmetlere imza atacağız.

"MURSİ KARDEŞİMİZE BİR KEZ DAHA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Değerli kardeşlerim öncelikle bugün burada bir konuyu daha sizinle paylaşacağım. Esaretten şehadete yürüyüen Mısır halkının seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmen diliyorum. Mursi demokratik seçimle başa gelip darbeyle indirildi. Tek başına hücrede kaldı. Bunu seyreden Batı'yı kınıyorum.

Bize Mursi'yi hatırlatanlarla şu an yarışıyoruz.