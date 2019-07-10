Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikte yapılan değişiklik açıklamasında, "Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince teneffüsler için normal eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika süre ayrılır" denildi.

Okula başlama yaşı

Okula başlama yaşı da 66 aydan 69 aya çıkarıldı.

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak.

66, 67 ve 68 aylık çocukların da velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.