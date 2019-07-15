Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-2 Harekâtında, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasının tespit edildiği, gıda malzemelerinin komandolar tarafından imha edildiği bildirildi. Açıklamada, "Yaklaşık 30 metre uzunluğunda ve içerisinde 3 oda bulunan mağarada; 350 paket çay, 450 teneke ay çiçek yağı, 100 karton sigara, 17 fıçı mazot, 20 çuval un, 20 çuval bulgur, 30 çuval pirinç, 10 çuval kuru fasulye, 10 çuval nohut, 3 çuval şeker, 12 çuval tuz, 50 şişe tahin pekmez, 2 çuval salça bulundu. Ele geçirilen gıda malzemeleri komandolar tarafından yerinde imha edildi" denildi.