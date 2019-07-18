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Canan Kaftancıoğlu'na 17 yıl hapis istemi
18.07.2019 - 11:59 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 12:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhuriyet savcısı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
Etiketler : canan kaftancıoğlu,terör,hapis,
637833 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637833.aspx
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